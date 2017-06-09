Семья потеряла верного друга из-за аварии с рейсовым автобусом на трассе в Карелии

Из автобуса, который съехал в кювет, сбежал пес Арчи, семья ищет его уже 4 часа.

В паблике "Беседка в Костомукше товарной" девушка разместила обращение с просьбой о помощи.

"Срочно! SOS! Ехали с собакой отдыхать на автобусе, около Тикши автобус перевернулся - опять! Собака убежала. Кличка Арчи, окрас немка, небольшая, в кожаном ошейнике, рулетка синяя. Папа мой ищет собаку часа 4 уже, собака очень умная".

Напомним, сегодня ночью рейсовый автобус "Костомукша - Петрозаводск" с пассажирами шел из Костомукши и на 101-м км автодороги "Кочкома-Госграница", между поселком Тикша и развилкой "Ледмозеро - Муезерский", попал в ДТП – съехал в кювет.

По информации сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", в результате за медицинской помощью обратились три человека.

К сожалению, на данный момент в ГИБДД Карелии не смогли дать официальную информацию о данное ДТП и о пострадавших.

При этом в комментариях пишут, что "в приемном покое аншлаг: людей много и есть с серьёзными травмами. Некоторых возят на каталках. На рентген очередь. И все с этого автобуса".