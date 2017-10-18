Сенатор назвал странным предложение депутатов Карелии разрешить россиянам самим рубить ёлки

Предложение разрешить россиянам самостоятельную вырубку ёлок для личных нужд является странным, заявил сенатор от Республики Коми Дмитрий Шатохин.

Ранее с соответствующей инициативой выступили депутуты от ЛДПР карельского паралмента.

"Мне представляется странной инициатива карельских коллег. Срубить ёлку для личных нужд каждый может и сегодня, согласовав это с местным лесхозом, - заметил Дмитрий Шатохин. - Такое согласование необходимо, потому что лесхоз укажет делянку, где можно рубить. По-моему, существующая процедура оптимальна. А вот дальнейшее её упрощение может привести к тому, что мы лишимся редких деревьев".

В целом же, по мнению сенатора, в дни новогодних праздников нужно переходить на искусственные ёлки, пишет "Парламентская газета".

"Жалко деревья, которые, простояв в домах по 3-4 дня, потом оказываются на помойке", — сказал Шатохин.

При этом он добавил, что утилизация новогодних ёлок также представляет большую проблему для городского коммунального хозяйства.