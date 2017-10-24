15:43, 24 Октября 2017
Сенатор от Карелии попросился в комитет по обороне и безопасности
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Член Совета федерации от Карелии Александр Ракитин написал заявление о вступлении в Комитет по обороне и безопасности Соведа РФ.
Об этом "Столице на Онего" сообщил источник.
Напомним, Александр Ракитин заменил в Совете федерации экс-главу Карелии Сергея Катанандова. До делегирования в Совет федерации от главы Карелии он возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу.
"Одна из моих главных задач – поддержка и продвижении интересов региона на федеральном уровне: это и развитие экономики, и продвижение социальных проектов. Приложу все свои знания и опыт на благо развития региона", - сказал ранее Ракитин.
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