Сенатор от Карелии попросился в комитет по обороне и безопасности

Член Совета федерации от Карелии Александр Ракитин написал заявление о вступлении в Комитет по обороне и безопасности Соведа РФ.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник.

Напомним, Александр Ракитин заменил в Совете федерации экс-главу Карелии Сергея Катанандова. До делегирования в Совет федерации от главы Карелии он возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу.

"Одна из моих главных задач – поддержка и продвижении интересов региона на федеральном уровне: это и развитие экономики, и продвижение социальных проектов. Приложу все свои знания и опыт на благо развития региона", - сказал ранее Ракитин.