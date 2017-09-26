11:07, 26 Сентября 2017
Сенатором от Карелии в Совфеде назначен экс-начальник УФСБ по Западному военному округу
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о назначении Александра Ракитина сенатором от республики в Совете Федерации.
Согласно указу полномочиями представителя в Совете Федерации РФ от правительства республики с 25 сентября наделен Александр Ракитин.
Ракитин родился 17 мая 1958 года. Генерал-лейтенант Ракитин до этого времени возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу. Женат, имеет двоих сыновей.
"Важно, чтобы в Совете Федерации был тот, кто имеет вес в этом законодательном органе и серьезный опыт, в том числе и федеральной работы. Это пойдет на благо развития республики", - прокомментировал назначение Парфенчиков.
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