Сенатором от Карелии в Совфеде назначен экс-начальник УФСБ по Западному военному округу

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о назначении Александра Ракитина сенатором от республики в Совете Федерации.

Согласно указу полномочиями представителя в Совете Федерации РФ от правительства республики с 25 сентября наделен Александр Ракитин.

Ракитин родился 17 мая 1958 года. Генерал-лейтенант Ракитин до этого времени возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу. Женат, имеет двоих сыновей.

"Важно, чтобы в Совете Федерации был тот, кто имеет вес в этом законодательном органе и серьезный опыт, в том числе и федеральной работы. Это пойдет на благо развития республики", - прокомментировал назначение Парфенчиков.