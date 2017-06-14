19:06, 14 Июня 2017
Серьезная авария произошла на федеральной трассе в Карелии, пострадали трое взрослых и ребенок
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На трассе "Кола" в Пряжинском районе Карелии столкнулись два внедорожника, в результате аварии пострадали четыре человека.
Как рассказали в ГИБДД Карелии авария произошла сегодня около семи часов утра на 385 км автодороги "Кола".
По предварительным данным, водитель 1962 года рождения, житель Москвы, управляя автомобилем Ssang Yong Kyron, выезжая со второстепенной дороги, допустил столкновение с автомобилем Audi Q7, который двигался по главной дороге.
В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира из Ssang Yong Kyron - женщина 1956 года рождения и ребенок 2010 ода рождения. В автомобиле Audi Q7 травмы получила пассажир –женщина 1973 года рождения.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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