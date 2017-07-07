Сергей Катанандов проведет в Петрозаводске прием граждан

В рамках Дня единого приема граждан сенатор от Карелии Сергей Катанандов приедет в Петрозаводск и встретится с горожанами, сообщили в республиканском правительстве.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Катанандов 8 июля, в День единого приёма граждан в районах и городских округах Карелии, проведёт приём в Петрозаводске. Парламентарий будет принимать граждан с 9 часов утра в Общественной приёмной, ул. Энгельса 4.

Для участия в личном приёме заявителю необходимо будет предварительно записаться по тел. 77-31-16 и предъявить паспорт гражданина Российской Федерации непосредственно при обращении в приёмную. В Петрозаводске прием граждан также будут проводить заместители руководителей органов исполнительной власти.

В этот же день 8 июля 2017 года с 11 до 14.00 часов временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков будет принимать жителей Лоухского района, с 17.00 до 20.00 часов - жителей Кемского района.

На прием к какому руководителю еще можно попасть 8 июля, читайте здесь.