Серийного вора из поселка Лоухи приговорили к колонии особого режима

Житель Лоухи за совершение семи преступлений отправился в исправительную колонию особого режима, сообщает прокуратура Карелии.

Неоднократно судимый за совершение преступлений различной степени тяжести 33-летний житель поселка Лоухи в марте 2016 года освободился из мест лишения свободы. С июня по ноябрь он совершил семь краж, две из них - с незаконным проникновением в жилище, что относится к категории тяжких преступлений.

Злоумышленник совершал кражи как у посторонних лиц, так и у своих родственников. Среди похищенных вещей: телефон, одежда, алюминиевые бидоны, электроинструменты, бензопила и велосипед. Все похищенное имущество он затем продавал, а деньги тратил на спиртное.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. С учетом наличия особо опасного рецидива отбывать назначенное наказание осужденному придется в исправительной колонии особого режима.