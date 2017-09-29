Сферу культуры в Карелии оценили по комфорту и доброжелательности

Карелия заняла 34 место среди регионов России по качеству услуг в сфере культуры.

Это следует из рейтинга субъектов Федерации, составленного по результатам независимой оценки качества услуг в сфере культуры.

Общая сумма баллов, полученных учреждениями культуры Карелии, достигла 98,7 из 160 возможных.

За что учреждения культуры Карелии получили больше всего баллов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".