12:04, 19 Октября 2017
Шандалович обратил внимание на депутатов-прогульщиков
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Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович попросил пересмотреть регламент парламента из-за отсутствующих на сессии депутатов.
На сессию, которая состоялась в четверг, часть парламентариев не пришла.
"Уважаемые депутаты, хочу обратить внимание на посещаемость заседаний Законодательного собрания и работы комитетов. Я считаю, что депутаты, особо те, кто работает на постоянной основе, получают заработную плату, должны регулярно это делать. Я прошу профильный комитет посмотреть регламент и соответствующие выводы по нему сделать",- сказал Элиссан Шандалович.
"Предложения от депутатов поступали. Я думаю, что это будет разумно и уместно", - уточнил спикер.
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