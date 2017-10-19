Шандалович обратил внимание на депутатов-прогульщиков

Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович попросил пересмотреть регламент парламента из-за отсутствующих на сессии депутатов.

На сессию, которая состоялась в четверг, часть парламентариев не пришла.

"Уважаемые депутаты, хочу обратить внимание на посещаемость заседаний Законодательного собрания и работы комитетов. Я считаю, что депутаты, особо те, кто работает на постоянной основе, получают заработную плату, должны регулярно это делать. Я прошу профильный комитет посмотреть регламент и соответствующие выводы по нему сделать",- сказал Элиссан Шандалович.

"Предложения от депутатов поступали. Я думаю, что это будет разумно и уместно", - уточнил спикер.