Шэрон Стоун порадовала поклонников откровенным фото

Голливудская актриса Шэрон Стоун выложила в Instagram фото в купальнике.

Шэрон Стоун, которая в марте отпраздновала свой 59-й день рождения, порадовала поклонников новым откровенным фото. Актриса опубликовала в Instagram снимок в купальнике, продемонстрировав подписчикам свою идеальную фигуру, отмечает портал Lady.



фото: https://www.instagram.com/sharonstone

Шэрон Стоун - из тех женщин, которые с гордостью принимают свой возраст. Актриса не боится поднимать эту тему в своих интервью и с удовольствием публикует в соцсети фото без макияжа.