20:20, 07 Июля 2017
Шэрон Стоун порадовала поклонников откровенным фото
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Голливудская актриса Шэрон Стоун выложила в Instagram фото в купальнике.
Шэрон Стоун, которая в марте отпраздновала свой 59-й день рождения, порадовала поклонников новым откровенным фото. Актриса опубликовала в Instagram снимок в купальнике, продемонстрировав подписчикам свою идеальную фигуру, отмечает портал Lady.
фото: https://www.instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун - из тех женщин, которые с гордостью принимают свой возраст. Актриса не боится поднимать эту тему в своих интервью и с удовольствием публикует в соцсети фото без макияжа.
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