Шерстяные и флисовые пледы: их характеристики и достоинства

Мягкие пледы могут создать атмосферу уюта, украсить интерьер дома.

Правильно подобрав фактуру, цвет и материал изделия, можно "оживить" дизайн комнаты. Большой популярностью пользуются шерстяные и флисовые модели, которые имеют индивидуальные характеристики.

Особенности шерстяных пледов



Шерстяная продукция отличается по типу используемого наполнителя, по способу обработки. Пледы из облегченной овечьей шерсти хорошо удерживают тепло, поддерживают правильный температурный режим. Модели из шерсти мериноса не имеют синтетических аналогов, долгое время сохраняют свое исключительное качество. Шерсть овец-мериносов имеет оптимальные показатели по эластичности, прочности и белизне.



Приобрести шерстяные пледы можно на сайте компании "Валетекс". Все изделия произведены из качественных материалов, поэтому прослужат они не один год. Есть облегченные варианты, которые можно использовать осенью или весной. Для холодного времени подойдут практичные модели из натуральной шерсти.

Шерстяные пледы обладают уникальной способностью к самоочищению; лечебным эффектом при болезнях опорно-двигательного аппарата; они приятные на ощупь; имеют продолжительный срок службы; хорошо впитывают излишки влаги.

Модели из натуральной шерсти стоят дороже, чем пледы из синтетического сырья. Но они оправдывают свою стоимость, дарят комфорт и тепло.



Есть еще полушерстяные пледы, в которых удачно сочетаются полностью натуральное и синтетическое сырье. Эти изделия устойчивы к разным загрязнениям, они имеют волокнистую и мягкую структуру. Богатое разнообразие оттенков позволяет подобрать подходящий вариант для любой комнаты.



Характеристики и преимущества флисовых пледов



При производстве продукции часто используется флисовая ткань. Красивые пледы-флис хорошо сохраняют тепло, не требуют сложного ухода. Устранить загрязнения поможет машинная стирка, а глажка флисовому изделию вовсе не понадобится.

Флисовые пледы - это небольшой удельный вес; эластичность; быстрая сушка; высокая проницаемость воздуха; хорошие теплоизолирующие показатели; гигроскопичность.

Структура синтетического материала имеет много воздушных "карманов". При использовании флисовых пледов наша кожа может дышать. Даже в увлажненном состоянии такие изделия будут сохранять тепло.



Пледы из флисовой ткани имеют многочисленные достоинства:

- модели не выцветают и сохраняют устойчивый рисунок;

- не вызывают аллергии у взрослых, новорожденных детей;

- имеют широкий выбор расцветок;

- флис - неблагоприятная среда для плесени, пылевых клещей;

- обладают износостойкостью, повышенной тактильной комфортностью;

- доступны по стоимости.

Флисовые пледы подойдут для гостиной, спальни, детской комнаты. При сворачивании изделия имеют компактные размеры, поэтому их можно брать на отдых или в дорогу.



Особенности ухода



Добротные шерстяные пледы рекомендуется стирать руками, но температура воды должна быть максимум 30 градусов. Перед первым использованием аксессуара желательно его проветрить, чтобы избавиться от посторонних запахов. Можно применять сухую чистку, нельзя тереть и вытягивать шерстяные модели.



Уход за флисовыми пледами - это машинная стирка в прохладной воде. Для этого материала подходят как жидкие синтетические средства, так и обычное мыло. Флисовые пледы не рекомендуется гладить утюгом, выкручивать и сушить вблизи источников сильного тепла.

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