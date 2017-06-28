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09:14, 28 Июня 2017

Шесть регионов отстают от графика расселения аварийного жилья

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На 1 июня в России расселено более 77% жителей домов, признанных аварийными на 1 января 2012 года и включенных в программу расселения.

Об этом сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис в ходе Всероссийского видеоселекторного совещания 27 июня.

По данным на начало июня в России более 534 тысяч человек переселено из 8,35 млн квадратных метров аварийного жилья.

Подавляющая часть регионов успешно выполняет программу, а 14 субъектов федерации уже полностью завершили ее реализацию. Только в минувшие выходные ключи от новых квартир получили переселенцы из Владимирской области, Алтайского края и Забайкалья. В результате, в Алтайском крае осталось расселить жителей лишь в одном муниципалитете из 24, включенных в программу, во Владимирской области остается ввести в эксплуатацию всего три дома.

"Однако в ряде субъектов темпы расселения существенно отстают от графика: это Тверская, Псковская, Саратовская области, Республика Карелия, Забайкальский край и Республика Тыва", - сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

"Накануне совещания сотрудники Минстроя России посетили ряд субъектов с проверкой хода программы расселения. Мы посещали конкретные объекты, сверяли реальное состояние дел с отчетами и увидели, что в некоторых регионах далеко не на всех объектах работы ведутся адекватными темпами. Если на стройке вяло прогуливается несколько рабочих, техника стоит, необходимых стройматериалов нет – результатов не будет. А людям, которые живут в бараках, важен именно конечный результат – современное и безопасное жилье", - отметил Андрей Чибис.

Наибольшие риски срыва программы отмечены у Республики Тыва, где расселено лишь порядка 20% от необходимого объема. По итогам совещания Андрей Чибис доложит о критической ситуации в субъекте Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаилу Меню.

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Комментарии

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2017-06-28 09:42:41
"Однако в ряде субъектов темпы расселения существенно отстают от графика: это Тверская, Псковская, Саратовская области, Республика Карелия, Забайкальский край и Республика Тыва", - сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. А что министра строительства Карелии по этому поводу скажет? С подрядчиками не повезло? Или проблема у заказчика в организации конкурсов, аукционов какая-то?
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