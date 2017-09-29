09:10, 29 Сентября 2017
"Шестерка" с "семеркой" столкнулись в Петрозаводске, пострадали оба водителя
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На ул.Шотмана пенсионер на "семерке" на уступил дорогу молодому водителю "шестерки", и произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в городской дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.
В минувший четверг 28 сентября в 17.25 на перекрестке ул.Шотмана-ул.Мурманская 68-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21070", на регулируемом перекрёстке при повороте налево на зелёный сигнал светофора не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2106", за рулем которого находился 25-летний петрозаводчанин, двигавшийся со встречного направления прямо.
Пострадали водители. Им назначено амбулаторное лечение.
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