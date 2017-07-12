14:34, 12 Июля 2017
Ширшина назвала причины, почему мэрия Петрозаводска не признала себя потерпевшей по делу Петропита
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Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина рассказала, почему не видит преступления в деле "Петропита".
По словам, Галины Ширшиной, причин для отказа признавать себя потерпевшей стороной у администрации было три: первая - суть вмененных обвиняемым действий, вторая - противоречия в предъявляемом обвинении и третье - бездоказательность предъявленного обвинения.
"В соответствии с выдвинутым обвинением Попов, Корнилова и Кравчук осуществили обычные, законные, постоянно осуществляемые поступки, - пояснила Ширшина. – Сначала они взяли здание в аренду, а потом, приняли участие в открытом аукционе, когда здание было выставлено на продажу. Кравчук оказалась единственным участником и купила помещение по начальной цене".
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