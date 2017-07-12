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Новости. Политика
14:34, 12 Июля 2017

Ширшина назвала причины, почему мэрия Петрозаводска не признала себя потерпевшей по делу Петропита

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Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина рассказала, почему не видит преступления в деле "Петропита".

По словам, Галины Ширшиной, причин для отказа признавать себя потерпевшей стороной у администрации было три: первая - суть вмененных обвиняемым действий, вторая - противоречия в предъявляемом обвинении и третье - бездоказательность предъявленного обвинения.

"В соответствии с выдвинутым обвинением Попов, Корнилова и Кравчук осуществили обычные, законные, постоянно осуществляемые поступки, - пояснила Ширшина. – Сначала они взяли здание в аренду, а потом, приняли участие в открытом аукционе, когда здание было выставлено на продажу. Кравчук оказалась единственным участником и купила помещение по начальной цене".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Варвара
2017-07-12 15:51:34
Саныч, щас базарим за Впопова так шо прими лучше ПРОЗАК как ГИШ перед СУдом и не трынди))зомбак
Саныч
2017-07-12 15:40:30
В обалвания населения власти вложили не один миллиард $. Отдыхайте, зомбаки.
Варвара
2017-07-12 15:09:00
Впопов заявлял чё в победу ГИШ вложил)) 1 лимон $, в интернетах все есть даже аудиозапись Впопова)) так хотя бы за поддержку эту вы ГИШ наверное ему благодарны? Или нет?))Подсуетились наверное?
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