Ширшина назвала причины, почему мэрия Петрозаводска не признала себя потерпевшей по делу Петропита

Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина рассказала, почему не видит преступления в деле "Петропита".

По словам, Галины Ширшиной, причин для отказа признавать себя потерпевшей стороной у администрации было три: первая - суть вмененных обвиняемым действий, вторая - противоречия в предъявляемом обвинении и третье - бездоказательность предъявленного обвинения.

"В соответствии с выдвинутым обвинением Попов, Корнилова и Кравчук осуществили обычные, законные, постоянно осуществляемые поступки, - пояснила Ширшина. – Сначала они взяли здание в аренду, а потом, приняли участие в открытом аукционе, когда здание было выставлено на продажу. Кравчук оказалась единственным участником и купила помещение по начальной цене".

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