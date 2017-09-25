Ширшина рассказала, где живет и работает после отставки

Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина поделилась с журналистами, где она сейчас живет и кем работает.

"Официально я работаю в партии "Яблоко", у меня трудовая книжка в Москве. Мы договорились с руководством, что я не переезжаю в Москву, потому что мне реально нравится Петрозаводск – это тот город, в котором мне комфортно, уютно, у меня здесь близкие люди, у меня здесь всё – тут Онежское озеро", - рассказала Ширшина псковскому изданию Pressaporte.

По ее словам, в командировке ездит прямо из Петрозаводска. И по большей части занимается обучением работников и членов партии.

"Готовиться к поездкам и встречам я тоже могу здесь, какие-то темы проговорить через видеосвязь, и на самом деле мне очень комфортен такой стиль, я чувствую, что дома, но при этом моя работа за пределами Петрозаводска. Есть ещё планы, но я об этом не говорю пока никому, если получится – тогда другое дело", - добавила Ширшина.