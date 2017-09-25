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Новости. Политика
10:52, 25 Сентября 2017

Ширшина рассказала, где живет и работает после отставки

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Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина поделилась с журналистами, где она сейчас живет и кем работает.

"Официально я работаю в партии "Яблоко", у меня трудовая книжка в Москве. Мы договорились с руководством, что я не переезжаю в Москву, потому что мне реально нравится Петрозаводск – это тот город, в котором мне комфортно, уютно, у меня здесь близкие люди, у меня здесь всё – тут Онежское озеро", - рассказала Ширшина псковскому изданию Pressaporte.

По ее словам, в командировке ездит прямо из Петрозаводска. И по большей части занимается обучением работников и членов партии.

"Готовиться к поездкам и встречам я тоже могу здесь, какие-то темы проговорить через видеосвязь, и на самом деле мне очень комфортен такой стиль, я чувствую, что дома, но при этом моя работа за пределами Петрозаводска. Есть ещё планы, но я об этом не говорю пока никому, если получится – тогда другое дело", - добавила Ширшина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-09-25 11:34:11
"Мы сбиваемся в стаи. По краю
Лучше в стае, чем в одиночку.
В стае проще не рассуждая
Ставить твёрдую жирную точку".
Алексей Лебедев "Единственный".
новый
2017-09-25 11:20:21
Мисс Бесполезность
Mike
2017-09-25 11:18:55
Да кому она интересна? Отработанный материал.
Инженер Брунс
2017-09-25 11:16:34
ага, работу она нашла... всем бы такую работу, чтобы ничего не делать, плевать в свою страну, да еще за это получать деньги. И она этим гордится. Всё понятно с ней и с ёё партией фруктовой. Не даром ее фото на первых страницах сайта ПЯТАЯ колонна.
Молодец, так держать!
А чего не идет обратно в университет? Или таких либералов на пушечных выстрел не подпускают? И правильно делают. Это вам не 90-е годы
Горожанин
2017-09-25 11:13:19
"Ни о чем" - это купи-продай ...
Andrey+
2017-09-25 11:11:38
"мне реально нравится Петрозаводск"(c).
И народ ответил, - "Вау"! Я теперь голову сломаю: это намеренный оборот речи психолога Ширшиной, либо это непосредственность и простота. Но в любом случае лучше, чем блатная речь в устах политика. Нет, ну неужели копирует?! Точно сломаю.
NIK
2017-09-25 10:57:28
Работу нашла "ни о чем" ,по себе)) В других местах уже работать не может и не хочет. Вот ,что власть окаянная делает с людьми.
Гость
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