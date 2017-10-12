Ширшина расскажет всем желающим, как справиться с осенней хандрой

Бывший мэр Петрозаводска и практикующий психолог Галина Ширшина прочитает в Петрозаводске лекцию на тему, как справиться с осенней хандрой.

"Каждый раз, когда у Галины Ширшиной есть несколько дней в Петрозаводске, мы просим ее прочитать в рамках "Умной пятницы" лекцию. И если есть такая возможность, Галина Игоревна всегда поддерживает нас своим интеллектом, знаниями и обаянием. Уже в эту пятницу в 20.00 слушаем ее лекцию "Как справиться с осенней хандрой?", - пригласила всех желающих Наталья Ермолина, менеджер арт-пространства Agriculture_club.

Осенняя хандра как шанс, данный самой природой, перезагрузить личность. Причины и преодоление унылого состояния осенью. Метод "4 Л" (обобщение рекомендаций специалистов по здоровью), который позволяет не только прожить данный период жизни, но еще и получить безоговорочные преимущества. Внимание! Не лезем в психиатрию (депрессия - это психическое расстройство, помощь в преодолении которого оказывают медики).

Встречаемся 13 октября в арт-пространстве Agriculture_club (Первомайский, 2).