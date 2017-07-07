Ширшина заявила, что дело "Петропита" возникло, чтобы снять ее с поста мэра

Городской суд Петрозаводска в пятницу допросил по делу "Петропита" экс-главу карельской столицы Галину Ширшину.

Ширшина была вызвана в суд как свидетель со стороны защиты Ольги Залецкой, Анастасии Кравчук и Александры Корниловой.

Во время заседания, Ширшина, в частности, рассказала, что во время предварительного следствия ее дважды вызывали на допрос в следственный комитет. Однако на тот момент глава Петрозаводска отказалась давать показания.

"Я воспользовалась 51-й статьей. Я могу так сказать, во-первых, когда происходил допрос, я уже была мэром города Петрозаводска, и отношения с республиканскими властями у меня были достаточно напряженные. Я уверена была абсолютно, прошу не обижаться, потому что это мое субъективное мнение, я и сейчас уверена в том, что это дело возникло исключительно из-за того, что я была мэром города Петрозаводска. Если бы на выборах 2013 года "Яблоко" не победило и не провело своего кандидата, этого дела бы просто не было. Это была моя уверенность. Я реально боялась, что любые мои слова могут быть использованы и против меня в том числе. Плюс администрация города знакомилась с уголовным делом. Когда ты видишь, что следствие строит свою позицию, убеждения, утверждения на основе данных свидетелей, которые говорят "я допускаю" или "я не исключаю" – понятно, что мне задают вопросы, которые вообще не связаны с "Петропитом". Например, получала ли я деньги от Попова, костюм, там, какой-то он покупал или не покупал? Это связано с темой "Петропита"? Это не связано. У меня было четкое ощущение, что, вообще, это дело сформировано, чтобы в результате стало обвинительным в мой адрес", - сказала Ширшина.

"Речь идет, на мой взгляд, о сборе информации для того, чтобы найти основания для возбуждения уголовного дела по другой теме. Я была в этом уверена. Потому что, когда мы говорим, что роль Попова в заключении договора аренды обосновывается показаниями господина Громова и внешнего управляющего "Петропита", который говорит "я допускаю, что Попов ко мне обратился" и "я не исключаю, что Попов меня попросил о заключении договора аренды", это меня смущает", - добавила она.

Галина Ширшина в ходе показаний заявила, что аукцион по продаже здания "Петропита" прошел в соответствии с законодательством.

Напомним, что Ольгу Залецкую, экс-директора ТД "Ленторг" Александру Корнилову и директора Олонецкого молочного комбината Анастасию Кравчук обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, несколько лет назад они приобрели здание бывшего комбината школьного питания, принадлежавшего муниципальному предприятию "Петропит", по заниженной цене.

Уголовное дело рассматривается в суде уже 1,5 года. За это время были допрошены десятки свидетелей, ни один из которых не смог назвать ни одного преступного момента в действиях подсудимых.