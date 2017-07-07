Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Политика
13:26, 07 Июля 2017

Ширшина заявила, что дело "Петропита" возникло, чтобы снять ее с поста мэра

По теме

Возраст Марии Авишевой, вероятно, не позволит ей стать губернатором Карелии
07.07.17 11:38
Сергей Катанандов проведет в Петрозаводске прием граждан
07.07.17 09:42
Политологи ожидают высокой конкуренции на выборах главы Карелии
07.07.17 06:40
Все новости
Загрузка...

Городской суд Петрозаводска в пятницу допросил по делу "Петропита" экс-главу карельской столицы Галину Ширшину.

Ширшина была вызвана в суд как свидетель со стороны защиты Ольги Залецкой, Анастасии Кравчук и Александры Корниловой.

Во время заседания, Ширшина, в частности, рассказала, что во время предварительного следствия ее дважды вызывали на допрос в следственный комитет. Однако на тот момент глава Петрозаводска отказалась давать показания.

"Я воспользовалась 51-й статьей. Я могу так сказать, во-первых, когда происходил допрос, я уже была мэром города Петрозаводска, и отношения с республиканскими властями у меня были достаточно напряженные. Я уверена была абсолютно, прошу не обижаться, потому что это мое субъективное мнение, я и сейчас уверена в том, что это дело возникло исключительно из-за того, что я была мэром города Петрозаводска. Если бы на выборах 2013 года "Яблоко" не победило и не провело своего кандидата, этого дела бы просто не было. Это была моя уверенность. Я реально боялась,  что любые мои слова могут быть использованы и против меня в том числе. Плюс администрация города знакомилась с уголовным делом. Когда ты видишь, что следствие строит свою позицию, убеждения, утверждения на основе данных свидетелей, которые говорят "я допускаю" или "я не исключаю" – понятно, что мне задают вопросы, которые вообще не связаны с "Петропитом". Например, получала ли я деньги от Попова, костюм, там, какой-то он покупал или не покупал? Это связано с темой "Петропита"? Это не связано. У меня было четкое ощущение, что, вообще, это дело сформировано, чтобы в результате стало обвинительным в мой адрес", - сказала Ширшина.

"Речь идет, на мой взгляд, о сборе информации для того, чтобы найти основания для возбуждения уголовного дела по другой теме. Я была в этом уверена. Потому что, когда мы говорим, что роль Попова в заключении договора аренды обосновывается показаниями господина Громова и внешнего управляющего "Петропита", который говорит "я допускаю, что Попов ко мне обратился" и "я не исключаю, что Попов меня попросил о заключении договора аренды", это меня смущает", - добавила она.

Галина Ширшина в ходе показаний заявила, что аукцион по продаже здания "Петропита" прошел в соответствии с законодательством.

Напомним, что Ольгу Залецкую, экс-директора ТД "Ленторг" Александру Корнилову и директора Олонецкого молочного комбината Анастасию Кравчук обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, несколько лет назад они приобрели здание бывшего комбината школьного питания, принадлежавшего муниципальному предприятию "Петропит", по заниженной цене.

Уголовное дело рассматривается в суде уже 1,5 года. За это время были допрошены десятки свидетелей, ни один из которых не смог назвать ни одного преступного момента в действиях подсудимых.

По теме

Возраст Марии Авишевой, вероятно, не позволит ей стать губернатором Карелии
07.07.17 11:38
Сергей Катанандов проведет в Петрозаводске прием граждан
07.07.17 09:42
Политологи ожидают высокой конкуренции на выборах главы Карелии
07.07.17 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Варвара
2017-07-07 14:45:08
Впопов вор должен сидеть в тюрьме а не в Испании прибухивать! По ночам хорошо спится? Боевые подруги по судам шастают не высыпаются, пожалел бы их вернулся)) Или припекло в Испании?
Варвара
2017-07-07 14:44:12
Есть дилеры алкашки большие есть маленькие так Впопов через ленторг спаивал студенток будущих мам 20% скидкой на алкашку которые впаривал в учебном заведении в ПРОФКОМЕ? Считаю за это ему маслина в лоб полагается? За комбинат школьного питания ему арбуз полагается? А может бутылочку испанского вина?
Горожанин
2017-07-07 14:34:37
Брунс, так в эту зиму просто снегопадов не было! А город лучше не стал ... Давай факты в студию, что тут лучше стало?
Leopol'd
2017-07-07 14:32:01
Mike, вы не Брнкс по фамилии?
Горожанин
2017-07-07 14:30:30
Вообще-то от сити-менеджера ждут не "спокойствия", а решения городских проблем, хороших дорог, дешевого и чистого транспорта, освещения улиц. Что за достижение такое - "спокойствие"?! На кладбище вон все спокойно ...
Инженер Брунс
2017-07-07 14:26:08
а то на посту мэра ты столько хорошего для города сделала! Две зимы при тебе после снегопада коллапс был, а весну песок на зубах жевали. Бедненькая! Как же тебе тяжело!

Без тебя хоть немного город в порядок привели, зимой снег убирать и вывозить стали, мост строят. а при тебе только одни разборки и суды... пёрла рогами на ворота, а толку ноль! Даже уВася ваш свали, так как почуял, что пора свои фаберже спасать, а вас в расход пустил
Mike
2017-07-07 14:24:02
Не надо нам тут митингов яблочных прохиндеев!
YellowSubmarine
2017-07-07 15:31:03
Mike, теперь понятно, вам - это Вам и Инженеру Брунсу! Достойная компашка! Так держать!
Инженер Брунс
2017-07-07 15:17:09
Mike, поддерживаю! а то фруктовые тролли уже слюной подавились.
YellowSubmarine
2017-07-07 14:51:44
Mike, нам это кому, позвольте полюбопытствовать?
Яша
2017-07-07 14:16:10
Действительно спокойней стало: теперь уже ничего хорошего не будет,с "ремонта дорог" уже начали, зато наказывать никого не будут ,свои кругом.ясень пень.вот оно ,спокойствие....пришло...
2017-07-07 13:52:00
ёшки-матрешки! :) :) :)
жаль судья не спросил, а то ты такого для города сделала на посту мэра, чтобы тебя, бездельницу, не убрать?
Mike
2017-07-07 13:33:02
Ну а что еще от нее можно ожидать? Подружки и дружки не виноваты, вся они белые и пушистые, все уголовные дела возбуждены, чтобы ее сместить с поста мэра. Да слава Богу, что тебя сместили. Спокойней стало в городе без тебя.
YellowSubmarine
2017-07-07 13:58:23
Mike, "Спокойней стало...", как в болоте!
Mike
2017-07-07 14:23:29
YellowSubmarine,
YellowSubmarine
2017-07-07 14:50:49
Mike, весь внимание!
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
05.07.2017, 16:15
СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
03.07.2017, 11:58
"Нужно создать, а потом думать"
01.07.2017, 14:56
С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось
30.06.2017, 09:42
Приходите – увидите!

Аналитика

06.07.2017 10:33
Политкухня
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 14
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
"Алиханов против РФ" 2
06.07.2017 09:07
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 29
03.07.2017 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 6
03.07.2017 09:37
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2017 12:03
Личное мнение
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 1
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 13
30.06.2017 11:11
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
архив чтиво

Медиа

Змея на набережной Онежского озера
05.07.2017 14:35
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Во всем виноват енот
Холодное танго
2:22
Эксперимент «Офис»
На старт! Внимание! Лето!
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»