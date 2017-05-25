Школьница, выпавшая из окна 2 этажа интерната в Петрозаводске, находится в больнице

Девочку госпитализировали с переломами, сообщили в Минздраве Карелии.

В Петрозаводске 10-летняя воспитанница интерната №23 для слабовидящих детей, которая выпала из окна второго этажа, получила травмы и была доставлена в детскую республиканскую больницу.

Сейчас, по информации Минздрава Карелии, девочка с переломами находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, 22 мая в районе 16 часов 10-летняя воспитанница интерната №23 для слабовидящих детей ждала маму после окончания уроков и выпала из окна 2 этажа.

В ходе игры девочка залезла на подоконник и села, свесив ноги с окна 2 этажа.

Это заметил проходивший мимо мужчина, который предупредил ребенка, что она может упасть.

Девочка попыталась вернуться в помещение и не удержалась на подоконнике.

Стоявший внизу мужчина поймал ребенка, чем спас ей жизнь.

В результате падения 10-летняя школьница получила травмы.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры Петрозаводска.

Прокуратура уже внесла представление об устранении нарушений закона, также планируется привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.