Школы Карелии отремонтируют на 21 миллион рублей

В республике готовятся к новому учебному году.

Как сообщил на заседании межведомственной комиссии по подготовке образовательных организаций к новому учебному году министр образования Александр Морозов, в школах и детских садах республики идут ремонтные работы. Среди основных, наиболее затратных мероприятий - ремонты кровель. Они пройдут в 26 образовательных организациях восьми муниципальных районов республики. Ремонты учебных помещений будут проведены в 85 образовательных организациях 11 районов республики.

В школах сельской местности запланированы ремонты 12 спортивных залов, в Сегежском и Олонецком районах будут перепрофилированы аудитории под спортивные залы, в Пряжинском и Сегежском районах - созданы четыре школьных спортивных клуба. Открытое плоскостное спортивное сооружение Шуньгинской школы будет оснащено спортивным инвентарем и оборудованием.

- На реализацию данных мероприятий предусмотрены средства в объеме более 21 миллиона рублей, - сообщил Александр Морозов. - В апреле 2017 года заключены соглашения между министерством образования Республики Карелия и администрациями муниципальных районов. Одновременно администрациями муниципальных районов была организована работа по подготовке сметной документации. В настоящее время работы выполняются.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" в десяти образовательных организациях идут работы по созданию специальных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это петрозаводские детские сады "Буратино", "Светлячок", Беломорский и Лоухский детские сады, дошкольные учреждения в Пудоже и Муезерскиом. Также идут работы по созданию условий для особых детей в школе-интернате № 14 в Надвоицах, Ресурсном центре развития дополнительного образования и Дворце творчества детей и юношества.