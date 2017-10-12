13:55, 12 Октября 2017
ШОК-ВИДЕО: В Карелии "звери просто дохнут с голоду"
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Как погибают от голода норки и лисы на Пряжинской звероферме в Карелии.
В редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как мучаются и погибают от голода пушные зверьки в АО "Пряжинское".
На ферме стоит писк голодных норок. Часть зверьков уже погибли, они лежат в клетках. Другие мечутся в замкнутом пространстве, накидываясь на собратьев, отгрызая друг у друга хвосты и лапы.
Первыми об ужасах заговорили общественники: пряжинский "голодомор" продолжается, написали они в соцсетях.
Известная в Петрозаводске общественница Дарья Каликина обратилась ко всем неравнодушным жителям республики оказать помощь животным.
В самой Пряже говорят о том, что ситуация тупиковая.
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