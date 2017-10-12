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Новости. Происшествия
13:55, 12 Октября 2017

ШОК-ВИДЕО: В Карелии "звери просто дохнут с голоду"

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Как погибают от голода норки и лисы на Пряжинской звероферме в Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как мучаются и погибают от голода пушные зверьки в АО "Пряжинское".

На ферме стоит писк голодных норок. Часть зверьков уже погибли, они лежат в клетках. Другие мечутся в замкнутом пространстве, накидываясь на собратьев, отгрызая друг у друга хвосты и лапы.

Первыми об ужасах заговорили общественники: пряжинский "голодомор" продолжается, написали они в соцсетях.

Известная в Петрозаводске общественница Дарья Каликина обратилась ко всем неравнодушным жителям республики оказать помощь животным.

В самой Пряже говорят о том, что ситуация тупиковая.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неизвестно
2017-10-12 14:25:59
на федеральный канал пусть отправят..хороший сюжет..сразуц вопрос решится
циник
2017-10-12 14:33:59
Неизвестно, По всей стране такое, периодически. Частник наигрался с игрушкой и бросил. Капитализм, епта.
User
2017-10-12 14:08:17
Ять! За это кто-нибудь ответит или правоохранители и всякие общества/комиссии по защите не пойми кого от не пойми чего так и будут безмолвно сопли жевать?! Парфенчиков обещал разобраться до 1 сентября. Сегодня уже 12 октября!!!
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