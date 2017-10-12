ШОК-ВИДЕО: В Карелии "звери просто дохнут с голоду"

Как погибают от голода норки и лисы на Пряжинской звероферме в Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как мучаются и погибают от голода пушные зверьки в АО "Пряжинское".

На ферме стоит писк голодных норок. Часть зверьков уже погибли, они лежат в клетках. Другие мечутся в замкнутом пространстве, накидываясь на собратьев, отгрызая друг у друга хвосты и лапы.

Первыми об ужасах заговорили общественники: пряжинский "голодомор" продолжается, написали они в соцсетях.

Известная в Петрозаводске общественница Дарья Каликина обратилась ко всем неравнодушным жителям республики оказать помощь животным.

В самой Пряже говорят о том, что ситуация тупиковая.