14:56, 14 Июня 2017
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
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Пропавший 13-летний Тимофей найден.
Как сообщили в МВД Карелии, сегодня сотрудники полиции нашли 13-летнего Тимофея.
Подросток пропал накануне, на его поиски были брошены полиция, волонтеры и поисковики.
По информации пресс-службы МВД Карелии, сейчас с ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
Тем временем, в Сети появилась совсем другая информация: ребенок найден и на данный момент госпитализирован.
По словам комментаторов в паблике "Криминальный Петрозаводск", Тимофей "играл с друзьями в районе Станкозавода и провалился, друзья бросили. Сегодня его нашла собака. Он мокрый и грязный".
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