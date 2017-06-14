Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске

Пропавший 13-летний Тимофей найден.

Как сообщили в МВД Карелии, сегодня сотрудники полиции нашли 13-летнего Тимофея.

Подросток пропал накануне, на его поиски были брошены полиция, волонтеры и поисковики.

По информации пресс-службы МВД Карелии, сейчас с ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Тем временем, в Сети появилась совсем другая информация: ребенок найден и на данный момент госпитализирован.

По словам комментаторов в паблике "Криминальный Петрозаводск", Тимофей "играл с друзьями в районе Станкозавода и провалился, друзья бросили. Сегодня его нашла собака. Он мокрый и грязный".