19:40, 12 Октября 2017
Шведская модель не побрила ноги для рекламы "Adidas"
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Активистку движения "без бритья" раскритиковали подписчики.
В разгар продвижения осенне-зимней кампании марки Adidas Originals шведская модель Арвида Бистрём опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором позирует в кроссовках бренда, рассказывает cosmo.ru. Подписчики и некоторые поклонники Adidas осудили девушку за то, что у нее не проэпилированы ноги. Бистрём является активисткой движения no-shave ("без бритья").
Сама модель прокомментировала нападки следующим образом: "В сентябре кампания adidas Originals получила множество негативных отзывов, а мне даже поступали угрозы об изнасиловании. Даже представить не могу, каково это - жить с таким ограниченным мышлением".
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