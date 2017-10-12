Шведская модель не побрила ноги для рекламы "Adidas"

Активистку движения "без бритья" раскритиковали подписчики.

В разгар продвижения осенне-зимней кампании марки Adidas Originals шведская модель Арвида Бистрём опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором позирует в кроссовках бренда, рассказывает cosmo.ru. Подписчики и некоторые поклонники Adidas осудили девушку за то, что у нее не проэпилированы ноги. Бистрём является активисткой движения no-shave ("без бритья").

Сама модель прокомментировала нападки следующим образом: "В сентябре кампания adidas Originals получила множество негативных отзывов, а мне даже поступали угрозы об изнасиловании. Даже представить не могу, каково это - жить с таким ограниченным мышлением".