Швец назначила главврача детской поликлиники №1 Петрозаводска

Министр здравоохранения Карелии Марина Швец назначила Надежду Дрейзис главным врачом детской поликлиники №1 города Петрозаводска.

Как рассказали министерстве здравоохранения Карелии, Надежда Дрейзис в 2002 году окончила медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности "Педиатрия". Прошла профессиональную переподготовку по неврологии и организации здравоохранения.

Работала врачом-педиатром в Детской республиканской больнице и Специализированном доме ребенка, с 2006 года – врачом-неврологом Городской детской поликлиники №1, а затем заведующей дошкольно-школьным отделением.

С мая 2017 года Дрейзис исполняла обязанности руководителя поликлиники.