14:10, 19 Октября 2017
Швец назначила главврача детской поликлиники №1 Петрозаводска
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Министр здравоохранения Карелии Марина Швец назначила Надежду Дрейзис главным врачом детской поликлиники №1 города Петрозаводска.
Как рассказали министерстве здравоохранения Карелии, Надежда Дрейзис в 2002 году окончила медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности "Педиатрия". Прошла профессиональную переподготовку по неврологии и организации здравоохранения.
Работала врачом-педиатром в Детской республиканской больнице и Специализированном доме ребенка, с 2006 года – врачом-неврологом Городской детской поликлиники №1, а затем заведующей дошкольно-школьным отделением.
С мая 2017 года Дрейзис исполняла обязанности руководителя поликлиники.
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