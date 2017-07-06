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Новости. Криминал
14:28, 06 Июля 2017

Сибиряк опустошил счета жителей Карелии

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Полицейские Костомукши установили подозреваемого в телефонных мошенничествах, сообщили МВД Карелии.

Сотрудники полиции ОМВД России по Костомукше совместно с коллегами МВД по Республике Карелия, а также коллегами из Уральского федерального округа установили личность подозреваемого, который дистанционным способом похитил средства нескольких жителей города горняков.

Телефонное мошенничество было выстроено на тревоге людей за несанкционированное списание средств с банковской карты. Так, в марте этого года нескольким жителям Костомукши поступили звонки якобы от сотрудника банка. Незнакомец сообщал, что со счета клиента пытаются списать деньги. Далее следовало обещание закрыть доступ взломщикам, если жертва продиктует данные своей карты.

Таким образом были обмануты несколько жителей Костомукши. Они верили, что общаются с представителем коммерческого учреждения и называли номер карты, дату ее выпуска и трехзначный код на обратной стороне, а затем диктовали пароль, поступавший на мобильный телефон. Происходившие затем неоднократные списания они воспринимали как деятельность службы безопасности банка. И лишь позднее догадывались, что счет по-настоящему опустошен.

Ущерб, причиненный потерпевшим, варьируется от 6 тысяч до 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого – 36-летнего гражданина, уроженца крупного сибирского города, который в настоящее время арестован. Полицейские Костомукши проводят дальнейшие необходимые следственные мероприятия.

Полиция Карелии напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать три блока, размещенные на банковской карте: ее номер, дату выпуска и трехзначный код на обратной стороне. Злоумышленнику достаточно лишь этих данных, чтобы похитить сбережения.

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