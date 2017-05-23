Сигареты в России подорожают

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17:20, 23 Мая 2017

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Правительство повысило стоимость спецмарок на сигареты.

Правительство повысило стоимость спецмарок для маркировки табачной продукции. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации, пишет "Российская газета".

Из постановления следует, что стоимость марки теперь составит 200 рублей за тысячу спецмарок. До этого они стоили 150 рублей.
Ранее стало известно о планах Минфина внести поправки в законодательство для создания единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) для сигарет. Как заявлял замминистра финансов Илья Трунин, такие поправки могут быть внесены в мае 2017 года.

Позже директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов отмечал, что сроки включения сигарет в ЕГАИС и введение переходного периода для табачной отрасли станут ясны после определения требований к идентификационной марке.

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