17:00, 15 Октября 2017
Сильные дожди обрушатся на Карелию в понедельник
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По сообщению карельского Гидрометцентра, 16 октября в большинстве районов республики пройдут дожди, поднимется порывистый ветер.
По прогнозу синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки. Днем в большинстве районов дождь, местами сильный.
Ветер ночью северо-западный, северный умеренный, днем южный, юго-восточный порывистый.
Температура воздуха составит ночью -2,+3 градуса, днем +3, +8, на юге до +10.
В Петрозаводске ожидается также облачная, ночью с прояснениями погода. Днем дождь.
Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем северо-западный умеренный, временами порывистый.
Столбик термометра остановится на отметке ночью 0, +2, днем +5, +7 градусов.
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