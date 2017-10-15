Сильные дожди обрушатся на Карелию в понедельник

По сообщению карельского Гидрометцентра, 16 октября в большинстве районов республики пройдут дожди, поднимется порывистый ветер.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки. Днем в большинстве районов дождь, местами сильный.

Ветер ночью северо-западный, северный умеренный, днем южный, юго-восточный порывистый.

Температура воздуха составит ночью -2,+3 градуса, днем +3, +8, на юге до +10.

В Петрозаводске ожидается также облачная, ночью с прояснениями погода. Днем дождь.

Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем северо-западный умеренный, временами порывистый.

Столбик термометра остановится на отметке ночью 0, +2, днем +5, +7 градусов.