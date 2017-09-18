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Новости. Погода
17:00, 18 Сентября 2017

Сильные дожди ожидаются ночью в Карелии

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Во вторник, 19 сентября, в республике ожидается облачная погода, дождь.

По прогнозу Гидрометцентра, ночью в районах Карелии возможны ливни; днем небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый до сильного.

Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +1 градуса по Цельсию. Днем +8, +13.

В Петрозаводске дождь, ночью временами сильный.

Температура ночью +7, +9, а днем +11, +13 градусов.

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