17:00, 18 Сентября 2017
Сильные дожди ожидаются ночью в Карелии
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Во вторник, 19 сентября, в республике ожидается облачная погода, дождь.
По прогнозу Гидрометцентра, ночью в районах Карелии возможны ливни; днем небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый до сильного.
Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +1 градуса по Цельсию. Днем +8, +13.
В Петрозаводске дождь, ночью временами сильный.
Температура ночью +7, +9, а днем +11, +13 градусов.
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