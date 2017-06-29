17:00, 29 Июня 2017
Синоптики не ожидают осадков в пятницу в Петрозаводске
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Завтра, 30 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +18.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики, преимущественно на юге, возможен кратковременный дождь.
Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений умеренный, на юге порывистый.
Температура воздуха ночью +6, +11, местами +1, +3 градуса. Днем +13, +18 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске переменная облачность. Без осадков.
Температура ночью +7, +9, а днем +14, +16.
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