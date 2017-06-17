Синоптики обещают дождь в воскресенье в Карелии

О погоде на 18 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 18 июня ожидается переменная облачность.

Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура составит +10, +12 градусов, днем потеплеет до +21, +23.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местам, днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем при грозе порывистый.

Ночью похолодает до +7, +12, днем воздух прогреется до +20, +25, на севере +10,+15.