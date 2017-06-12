Синоптики обещают ночные заморозки в Карелии

Облачная с прояснениями погода ожидается во вторник, 13 июня, в Карелии.

По южным и центральным районам дожди, местами сильные. Ночью на севере местами в воздухе и на почве заморозки, рассказали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный, ночью на юге юго-восточный, восточный умеренный, днем местами с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +6, +11, градусов, по северным районам 0, +5, местами до -2 градусов. Днем от +8, +13, на юге местами до 17 градусов тепла.

В Петрозаводске также облачная погода. Утром и днем дождь.

Ночью от 9 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +13.