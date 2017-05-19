Синоптики обещают теплую субботу в Петрозаводске

Завтра, 20 мая, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами до +18 градусов, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, ночью и днем в районах Карелии пройдет дождь.

Ветер северный, северо-западный, ночью на юге – юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью +4, +9, на юге до +12 градусов по Цельсию. Днем +7, +12, местами до +18.

В Петрозаводске временами небольшой дождь.

Температура ночью +8, +10, а днем +12, +14 градусов.