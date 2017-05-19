17:00, 19 Мая 2017
Синоптики обещают теплую субботу в Петрозаводске
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Завтра, 20 мая, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами до +18 градусов, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, ночью и днем в районах Карелии пройдет дождь.
Ветер северный, северо-западный, ночью на юге – юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью +4, +9, на юге до +12 градусов по Цельсию. Днем +7, +12, местами до +18.
В Петрозаводске временами небольшой дождь.
Температура ночью +8, +10, а днем +12, +14 градусов.
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