08:43, 20 Мая 2017
Синоптики обещают теплую субботу в Петрозаводске
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Сегодня, 20 мая, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами до +18 градусов, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, днем в районах Карелии пройдет дождь.
Ветер северный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха днем +7, +12, местами до +18.
В Петрозаводске временами небольшой дождь.
Температура днем +12, +14 градусов.
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