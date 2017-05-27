09:07, 27 Мая 2017
Синоптики ожидают сегодня в Карелии прохладу
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В субботу, 27 мая, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем +6, +11.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики возможны кратковременные осадки.
Ветер северных направлений умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха днем +6, +11.
В Петрозаводске днем без существенных осадков.
Температура +7, +9 градусов.
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