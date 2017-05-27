Синоптики ожидают сегодня в Карелии прохладу

В субботу, 27 мая, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем +6, +11.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики возможны кратковременные осадки.

Ветер северных направлений умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха днем +6, +11.

В Петрозаводске днем без существенных осадков.

Температура +7, +9 градусов.