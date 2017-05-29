17:00, 29 Мая 2017
Синоптики предупредили о заморозках в ночь на вторник в Карелии
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В ночь на 30 мая в республике похолодает до +2, -3, местами подморозит до -5.
По прогнозу карельского Гидрометцентра, во вторник в районах республики сохранится облачная с прояснениями погода; возможны кратковременные осадки.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью +2, -3, местами до -5 градусов по Цельсию. Днем +7, +12.
В Петрозаводске без существенных осадков.
Температура ночью 0, +2, а днем +9, +11 градусов.
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