Синоптики предупредили о заморозках в ночь на вторник в Карелии

В ночь на 30 мая в республике похолодает до +2, -3, местами подморозит до -5.

По прогнозу карельского Гидрометцентра, во вторник в районах республики сохранится облачная с прояснениями погода; возможны кратковременные осадки.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью +2, -3, местами до -5 градусов по Цельсию. Днем +7, +12.

В Петрозаводске без существенных осадков.

Температура ночью 0, +2, а днем +9, +11 градусов.