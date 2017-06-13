Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карелии

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08:47, 13 Июня 2017
фото: Felicity Berkleef

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На территории республики сегодня, 13 июня, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба со ссылкой на Гидрометцентр.

"13 июня 2017 года на территории республики ожидается ухудшение погодных условий: усиление северо-восточного ветра порывами до 15 м/с", - сказано в сообщении.

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