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08:49, 19 Июня 2017
фото: Felicity Berkleef

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карелии

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На большей части республики сегодня усилится ветер, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба со ссылкой на Гидрометцентр.

"19 июня 2017 года на большей части территории республики ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, днем местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении. 

Ранее также стало известно, что сегодня в Карелии, в том числе в Петрозаводске, возможны сильные дожди и грозы.

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