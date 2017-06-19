08:49, 19 Июня 2017
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карелии
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На большей части республики сегодня усилится ветер, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба со ссылкой на Гидрометцентр.
"19 июня 2017 года на большей части территории республики ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, днем местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении.
Ранее также стало известно, что сегодня в Карелии, в том числе в Петрозаводске, возможны сильные дожди и грозы.
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