Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карелии

На большей части республики сегодня усилится ветер, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба со ссылкой на Гидрометцентр.

"19 июня 2017 года на большей части территории республики ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, днем местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что сегодня в Карелии, в том числе в Петрозаводске, возможны сильные дожди и грозы.