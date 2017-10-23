Синоптики прогнозируют снег завтра в Петрозаводске, на дорогах будет скользко

Во вторник, 24 октября, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +4.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии возможен небольшой снег, мокрый снег; на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью -1, -6, а днем -1, +4 градуса по Цельсию.

В Петрозаводске небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Температура ночью 0, -2, а днем +1, +3 градуса.