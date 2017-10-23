Синоптики рассказали, как долго морозы продержатся в Карелии

В ближайшие три дня погода в Карелии не изменится.

Также будут идти осадки, преимущественно снег и мокрый снег.

Ночные температуры будут от -1 до -6 градусов, а днем от -1 до +4 градусов.

"Среднесуточные температуры будут на пару градусов ниже нормы", - сказали синоптики.

В четверг, 26 октября, придет циклон, немного потеплеет, осадки усилятся.