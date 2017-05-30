17:00, 30 Мая 2017
Синоптики рассказали, каким будет последний день весны в Карелии
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В среду, 31 мая, в республике ожидается облачная погода, температура днем до +12.
По прогнозу Гидрометцентра, ночью, утром и днем в большинстве районов Карелии пройдут осадки, на юге и востоке возможны сильные дожди.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью 0, +5, местами до -3 градусов по Цельсию. Днем +7, +12.
В Петрозаводске ночью небольшой, днем умеренный дождь.
Температура ночью +2, +4, а днем +7, +9 градусов.
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