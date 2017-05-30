Синоптики рассказали, каким будет последний день весны в Карелии

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В среду, 31 мая, в республике ожидается облачная погода, температура днем до +12.

По прогнозу Гидрометцентра, ночью, утром и днем в большинстве районов Карелии пройдут осадки, на юге и востоке возможны сильные дожди.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, +5, местами до -3 градусов по Цельсию. Днем +7, +12.

В Петрозаводске ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Температура ночью +2, +4, а днем +7, +9 градусов.

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