Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию

Холода скоро уйдут из Карелии, пообещали синоптики карельского Гидрометцентра.

"Пережить осталось пару дней", - заверила сотрудница карельского Гидрометцентра.

По словам синоптиков, холодная погода на территории Карелии сохранится еще 3 и 4 июня, далее осадки прекратятся, постепенно начнет теплеть.

"Ночные заморозки, когда температура опускается до -2 градусов, сохранятся до 6 июня, - сказала сотрудница Гидрометцентра Карелии, - а 7 июня к нам придет лето: и ночью и днем будет плюс". Конечно, как сказала синоптик, особой жары не предвидится: "повышения температуры до 28 не ожидается, но карельское лето будет: +17…+20 днем и +8…+10 ночью".

"Потепление будет постепенным, - сказали в Гидрометцентре, - если 4 июня днем ожидается +4…+9 и осадки, то 5, 6 июня будет уже +11…+16 и осадки сойдут на нет".

Осталось пережить пару дней и лето придет в Карелию, заверили синоптики.