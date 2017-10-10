15:48, 10 Октября 2017
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
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Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда в Карелии полетят первые снежинки.
По словам Елены Ишкиной, первый снег в Карелии пойдет еще не скоро.
"Если в прошлом году первые снежинки полетели уже 12 октября, то в этом все идет с опозданием на неделю, - сказала Ишкина, - до 26 октября сохранятся положительные температуры, даже в ночные часы".
По информации карельского Гидрометцентра, до конца октября погоду в Карелии будет определять атлантический циклон, который принесет в нашу республику дожди.
"До конца октября практически каждый день будут идти дожди, - сообщила Елена Ишкина, - ночные температуры составят +2…+4 градуса, днем +6…+11, так что при таких температурах снега ждать еще рано".
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