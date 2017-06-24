08:00, 24 Июня 2017
Синоптики рассказали о погоде на День города Петрозаводска
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В субботу, 24 июня, в Петрозаводске днем возможен небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, температура от 14 до 16 градусов тепла.
В районах республики ожидается переменная облачность. Утром и днем возможны кратковременные дожди.
Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха днем +14, +19, местами +9,+14.
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