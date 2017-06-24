17:23, 24 Июня 2017
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Карелии
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Облачная с прояснениями погода ожидается 25 июня.
По данным Карельского Гидрометцентра, утром и днем в Петрозаводске временами дождь. Ветер южных направлений, ночью слабый, днем умеренный.
Температуру воздуха ночью +7 … +9 градусов. Днем от 14 до 16 градусов тепла.
В районах республики в воскресенье облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части республики небольшие, местами умеренные дожди, днем по южным районам местами возможна гроза.
Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге южный, юго-западный.
Температура ночью +5… +10, по северным районам местами до +2.
Днем воздух прогреется до +13, +18, у водоемов местами до 10-12 градусов тепла.
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