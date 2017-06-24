Синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Карелии

Облачная с прояснениями погода ожидается 25 июня.

По данным Карельского Гидрометцентра, утром и днем в Петрозаводске временами дождь. Ветер южных направлений, ночью слабый, днем умеренный.

Температуру воздуха ночью +7 … +9 градусов. Днем от 14 до 16 градусов тепла.

В районах республики в воскресенье облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части республики небольшие, местами умеренные дожди, днем по южным районам местами возможна гроза.

Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге южный, юго-западный.

Температура ночью +5… +10, по северным районам местами до +2.

Днем воздух прогреется до +13, +18, у водоемов местами до 10-12 градусов тепла.