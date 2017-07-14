Синоптики ждут грозы сегодня в Карелии

О погоде на 14 июля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснения. Днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-восточный умеренный.

Днем до +20, +22 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Днем в отдельных районах грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах с порывами до сильного.

Днем воздух прогреется до +17, +22, местами до 26 градусов тепла.