07:05, 30 Мая 2017
Синоптики ждут сегодня потепления в Карелии
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В республике 30 мая ожидается облачная с прояснениями погода.
По прогнозу карельского Гидрометцентра, возможны кратковременные осадки.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха днем +7, +12 градусов.
В Петрозаводске без существенных осадков.
Температура от 9 до 11 градусов тепла.
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