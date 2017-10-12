СИТУАЦИЯ ТУПИКОВАЯ: последняя звероферма в Карелии "подыхает"

Стало известно, что в данный момент происходит с лисами и норками в АО "Пряжинское".

Новые ужасающие кадры из АО "Пряжинское" появились в сети 11 октября: на них окровавленные тушки пушных животных, которые погрызли друг друга от голода. Снимки были сделаны на этой неделе. Позже появилось и видео происходящего. Интернет снова наполнился эмоциональными комментариями, в которых неравнодушные пользователи предлагают разные способы спасения животных.

Как стало известно "Столице на Онего", потенциальный новый инвестор "миллиардер Мельников из Питера", о котором шла речь ранее, в начале нынешней недели отказался от покупки зверофермы в Пряже. Учредителем по-прежнему остается АО "Пряжинское" во главе с Айво Халлистом, который, как известно, своим предприятием практически не занимается. Директором зверофермы назначен Сергей Вилков, ранее возглавлявший в "Пряжинском" молочную ферму.

Есть информация, что в данный момент кормов на звероферме достаточно, поэтому собирать средства для кормления животных смысла нет. В течение двух дней животных исправно кормят. Кормокухню, которая постоянно ломалась, починили, пока она работает бесперебойно.

Руководство районной администрации комментариев по поводу ситуации на ферме пока дать не может. Возможно, что-то станет известно после сегодняшней встречи в карельском правительстве.

Общественники говорят о падеже и жестоком обращении с животными, однако считают ситуацию тупиковой. "Какова цель нового шума? Скандал ради скандала? Что может произойти, если новых собственников на горизонте нет? Минсельхоз в курсе происходящего, на этой неделе на ферме была и прокуратура. Но непонятно, что можно сделать для положительного исхода. Предприятие подыхает", - считают общественники.