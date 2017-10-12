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Новости. Экономика
12:15, 12 Октября 2017

СИТУАЦИЯ ТУПИКОВАЯ: последняя звероферма в Карелии "подыхает"

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Стало известно, что в данный момент происходит с лисами и норками в АО "Пряжинское".

Новые ужасающие кадры из АО "Пряжинское" появились в сети 11 октября: на них окровавленные тушки пушных животных, которые погрызли друг друга от голода. Снимки были сделаны на этой неделе. Позже появилось и видео происходящего. Интернет снова наполнился эмоциональными комментариями, в которых неравнодушные пользователи предлагают разные способы спасения животных.

Как стало известно "Столице на Онего", потенциальный новый инвестор "миллиардер Мельников из Питера", о котором шла речь ранее, в начале нынешней недели отказался от покупки зверофермы в Пряже. Учредителем по-прежнему остается АО "Пряжинское" во главе с Айво Халлистом, который, как известно, своим предприятием практически не занимается. Директором зверофермы назначен Сергей Вилков, ранее возглавлявший в "Пряжинском" молочную ферму.

Есть информация, что в данный момент кормов на звероферме достаточно, поэтому собирать средства для кормления животных смысла нет. В течение двух дней животных исправно кормят. Кормокухню, которая постоянно ломалась, починили, пока она работает бесперебойно.

Руководство районной администрации комментариев по поводу ситуации на ферме пока дать не может. Возможно, что-то станет известно после сегодняшней встречи в карельском правительстве.

Общественники говорят о падеже и жестоком обращении с животными, однако считают ситуацию тупиковой. "Какова цель нового шума? Скандал ради скандала? Что может произойти, если новых собственников на горизонте нет? Минсельхоз в курсе происходящего, на этой неделе на ферме была и прокуратура. Но непонятно, что можно сделать для положительного исхода. Предприятие подыхает", - считают общественники.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2017-10-12 13:56:11
Вот что Путин Обама надел...
кир
2017-10-12 13:12:56
Вся экономика Карелии сдохнет от коэффициентов неграмотной бабы Вали.
Герман
2017-10-12 12:59:12
"последняя звероферма в Карелии "подыхает"
Лучше бы чиновники высокого ранга сделали тоже самое (((((
циник
2017-10-12 12:41:53
И мы подохнем....
gaudealis
2017-10-12 12:36:23
Observer, Брунс и прочие подобные...
И - с другого сайта - Круг, MidgeU (PNAH), pvolive и иже с ними...
Где вы?
Что у вас есть сказать по этому вопросу?
"Путин молодец", "да здравствует импортозамещение", "Россия встала с колен" - где ваши лозунги-тосты в действии?
majan
2017-10-12 13:54:24
gaudealis,
Не буди лихо ...
Они в тиши под чутким руководством Егора Сюсина (циник) вновь изучають "Капитализдец" в новом издании от Кадырова. Карл Маркс уже не тренде.
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