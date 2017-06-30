СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули

Трое подростков, которых с вечера 19 июня ищут спасатели на Ладожском озере в Карелии, утонули.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В администрации президента Российской Федерации 29 июня состоялось Всероссийское селекторное совещание, посвященное итогам 1-ой смены летней оздоровительной кампании, в котором принял участие представитель Следственного комитета Российской Федерации.

Присутствующие собрались для обсуждения имеющихся в регионах проблем в организации отдыха и оздоровления детей, а также предложений по их решению, чрезвычайных происшествий в детских оздоровительных учреждениях и принимаемых мер по их профилактике.

"Также были затронуты вопросы безопасности детей в районах акваторий водных объектов, где вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением несовершеннолетними правил безопасного поведения, особенно возрастает. Об этом свидетельствует очередная трагедия в Республике Карелия, где на Ладожском озере 19 июня 2017 года утонули трое детей", - указано на сайте СК РФ.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.