СК заинтересовался задержкой зарплаты в АО "Карелгаз"

Следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии рассказало о борьбе с невыплатой зарплат в республике.

За 9 месяцев 2017 года в Cледком поступило 32 сообщения о фактах невыплаты заработной платы. Возбуждено 18 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

В суд направлено 11 уголовных дел. По ним признаны потерпевшими 255 человек, сумма невыплаченной заработной платы составила 6 млн 40 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия принятыми следователями мерами виновными лицами возмещен в добровольном порядке ущерб в сумме 5 927 тысяч рублей или 98,1%, а также наложен арест на имущество сумму 1 500 тысяч рублей.

Следственное управление в работе по противодействию преступлениям, связанным с невыплатой заработной платы, активно взаимодействует с Государственной инспекцией труда в Карелии.

Только в октябре 2017 года в следственное управление из Государственной инспекции труда поступили материалы о выявленных фактах невыплаты заработной платы работникам АО "Карелгаз", ГУП РК "Сортавальское ДРСУ", МУП "Редакция газеты "Призыв".