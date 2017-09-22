Недостроенный спорткомплекс в Петрозаводске хотят превратить в торговый центр

Не введенный в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Древлянка хотят превратить в административно-торговый центр, сообщили в ОНФ Карелии.

Активисты Общероссийского народного фронта продолжают мониторинг спортивных недостроенных объектов социального значения. На этот раз в поле зрения общественников попали несколько спортивных недостроев в ряде регионов России.

В Петрозаводске активисты ОНФ после обращения жителей обратили внимание местных властей на не введенный в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Древлянка.

Как выяснили общественники, в настоящее время инвестор готовит корректировку проекта, планируя открыть не спортивный комплекс, а административно-торговый центр.

Табличка, ранее размещенная на заборе с информацией о том, что на этом месте возводят спортивно-оздоровительный центр, исчезла. Объект законсервирован и находится под охраной. "Мы считаем, что объект нужно достроить, и он должен быть спортивным. В городе не хватает физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще один торговый центр жителям микрорайона Древлянка не нужен. Поэтому мы призываем власти защитить интересы горожан – в эксплуатацию должен быть введен только физкультурно-оздоровительный комплекс", - считает активист ОНФ в Республике Карелия Андрей Пилипак.