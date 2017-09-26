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Новости. Общество
11:06, 26 Сентября 2017

Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег

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Клиенты известного в Олонце и других городах Карелии турагентства "Навигатор", собиравшиеся провести отпуск вдали от дома, остались без отдыха и без денег.

По некоторым данным, речь может идти о десятках семей из разных городов Карелии, которые за поездку в Турцию, Испанию, другие страны заплатили от 50 тысяч до 180 тысяч рублей, но так никуда и не уехали. При этом людям никто даже не объяснил, почему их отпуска "накрылись". Вместо этого предложили написать заявление на возврат денег и ждать.

Жительница Олонца Елена К. рассказывает, что совместный отдых в Турции должен был стать подарком на день рождения ее ребенку. О путевке женщина побеспокоилась за несколько месяцев до вылета. Пришла в местное турагентство "Навигатор", к индивидуальному предпринимателю Ольге Яковенко. Та предложила "первую береговую линию", "пятизвездочный отель"… "Мы с ребенком были довольны", - вспоминает Елена.

Еще летом женщина внесла предоплату – 29 тысяч рублей. А в начале сентября, за несколько недель до предполагаемого вылета, заплатила еще 30 тысяч, поскольку в турагентстве попросили срочно внести остаток суммы.

Когда до отъезда оставалась примерно неделя, Елена К., у которой на руках на тот момент были только загранпаспорта и договор, решила заглянуть к Ольге Яковенко.

"Первое, что я от нее услышала, было не "здравствуйте", а "вы, наверное, уже обо мне наслышаны", - рассказывает Елена, которая тогда еще ни о чем не подозревала. – Я насторожилась:  а что я должна была услышать? А она мне в ответ: вы никуда не летите, пишите заявление на возврат денежных средств".

А скоро Елена познакомилась с другими клиентами "Навигатора", оказавшимися в похожей ситуации: кому-то из несостоявшийся отдых обошелся в 108 тысяч рублей, а кому-то – в 180 тысяч.

"Мы все были в шоке!" – говорит она.

Продолжение – по ссылке.

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